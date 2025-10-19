全国の茶園面積の約40％を占める茶どころのひとつであり、20を超えるお茶の産地を有する静岡県。そんな中、2019年にスタートしたのが、「茶の間」プロジェクトだ。茶畑の真ん中のテラスを貸し切ることが出来、絶景を眺めつつ茶師が厳選したお茶を楽しめる場所というが、静岡県内には点在している。今回は、なかでも人気を誇る『黄金の茶の間』におじゃましてきた。まるで秘境の楽園！世界で唯一の黄金の茶畑とは？色鮮やかな茶畑