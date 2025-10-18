金（ゴールド）の価格が急騰している。資産としてだけでなく、その美しい輝きを放つ“姿”でも、古くから人々を魅了してきた「金」。「価値が上昇している時にこそ買い増す」というお金持ちの思考に倣い、我々が、少しでも安く金をゲットする方法を考えてみた。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）お金持ちの思考は「売る」ではなく「買う」日経平均株価は波乱含みだが、それを尻目に突き抜けて上がっているものがある。金（