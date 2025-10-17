ロッテは１７日、ＯＢの西岡剛氏（４１）が一軍チーフ打撃兼走塁コーチに就任すると発表した。西岡氏は球団を通じ「現役時代に育てていただいたこのチームで、再びユニホームを着てグラウンドに立てることを心から光栄に思う」とコメントを出した。また同コーチを務めていた大塚明氏（５０）は本人から退団の申し入れがありこれが受理された。西岡氏は２００３年にロッテに入団し、０５年から２年連続で盗塁王を獲得。１０