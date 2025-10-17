来季90周年となる中日の決意来季、球団創設90周年を迎える中日ドラゴンズが動き始めた。90周年と言えば、2024年シーズンの巨人、今季は阪神がそのメモリアルイヤーをリーグ優勝で飾っており、中日も｢4年ぶりの最下位脱出」という現状には、満足していないはずだ。中日はチーム改革に乗り出す。その一端が垣間見られたのは、井上一樹監督（54）が大島宇一郎オーナー（60）へシーズン報告を行ったときだった。【写真特集】中日・落