ルイ·ヴィトンが描く新たな香りの物語「ファンタスマゴリー」発表

ルイ·ヴィトンが新たに放つ香り「ファンタスマゴリー」が、2025年10月16日より一部ストアと公式サイトで発売スタート。伝統と革新を紡ぎ、繊細なバニラを軸に、ジンジャーやアーモンドのアクセントを効かせた唯一無二の香り。彫刻的なボトルと華やかな香りの融合により、日常を華やかに彩るアロマ体験がここに。香り好きを魅了する新たな名作の登場です。

芸術と香りが交差する新作像

「ファンタスマゴリー」は、建築と香りの融合を目指すクリエーションです。

彫刻家フランク·ゲーリーとのコラボレーションで生まれたボトルは、丸みと断面のあるフォルムが光を捉えるデザイン。

ガラスがレモンイエローのジュースを透かし、美しいグリーンの煌めきを添える花弁キャップが、儚げでありながら確かな存在感を放ちます。

光とヴァニラの物語を香りで描く

本作は、タヒチ種バニラを基調に、ジンジャーとアーモンド、そしてレザーやフローラルが官能を彩る構成。香調はオリエンタルヴァニラ寄りで、甘美な中にも引き締まるニュアンスを宿します。

香りの構成は、トップにジンジャー、ミドルにアーモンド・フローラル、ベースにバニラとレザーの余韻がゆるやかに広がる設計です（※香料構成詳細は公式発表に準ずる）。

日常に溶け込む洗練された余韻

「卓越した濃厚さと滑らかさを両立させ、エクストレのコードを再構築する」という意志が、この香りには込められています。

他にはない“光のようなバニラ”をまとい、肌の上にそっと溶け込むような使用感を目指した逸品。普段使いでも特別な日でも、柔らかくも印象的な存在感を与えてくれそうです。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

新フレグランスがもたらす、香りの未来へ

「ファンタスマゴリー」は、2025年10月16日（木）より、ルイ·ヴィトンの各ストアおよび公式サイトで展開予定。

容量は100mlで、価格は86,900円（税込）です。香りに宿る光と革新性を感じ、普段の装いに上質な香気を纏う。香水を選ぶその瞬間から、あなたの物語は始まります♡