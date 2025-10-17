米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が16日（現地時間）、電話でウクライナ戦争と貿易問題ルールについて議論した。両首脳は来週、高官級会議を経てハンガリーのブダペストで会う予定だ。トランプ大統領はこの日、ソーシャルメディア（SNS）で「先ほどプーチン大統領と電話を終え、非常に生産的な対話をした」と明らかにした。続いて「ウクライナ戦争が終わった後、ロシアと米国の貿易問題について相当な時間を割いて議