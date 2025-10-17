大阪12月限ナイトセッション 日経225先物48060-370 （-0.76％） TOPIX先物3192.5-17.0 （-0.52％） シカゴ日経平均先物48025-405 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。台湾積体電路製造（TSMC） が発表した2025年7～9月期決算が市場予想を上回ったとして、半導体や人工知能（AI）関連株の一角が買われた。た