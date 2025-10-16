株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け新作ゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』を発表した。本作は2026年の配信を予定し、10月14日からクローズドβテストの参加者募集を開始している。『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』ティザートレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=cbTGRFzTurc本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが登場する「ディシディア フ