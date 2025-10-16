各地でクマによる被害が相次いでいるが、岩手県では保育園にクマが出没した。同じ岩手県では、温泉の露天風呂を清掃していた従業員が行方不明になっている。「ドンドンしている！」保育園にクマが！住宅街の道路を悠然と渡るクマ。16日未明、秋田市内で撮影された映像。市内では15日夜 秋田大学近くを散歩していた64歳の男性がクマに襲われ、頭などにケガをする被害がでた。列島各地では15日夜から16日にかけて、クマによる被害や