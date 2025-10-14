10·î13Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î¿·¶Ê¡ØBOOST¡Ù¤¬¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¡È²Î³ä¤ê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Snow Man¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë5Ëç¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØBOOST¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¡ÖÄã²»¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£13Æü¡¢Snow Man¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÁíÀª30Ì¾¤Î¥À¥ó¥µ¡¼