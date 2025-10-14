俳優の佐藤流司（30）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で、うつ病とパニック障害を併発していることを告白した。 【写真】高橋健介が快諾佐藤流司と2人でサービス“やり直し” 佐藤は、東京の「SHIBUYA TSUTAYA」に設置された自身が出演するミュージカル「刀剣乱舞」の写真パネルにサインを実施。その際に、すでに記入されていた同作共演者の俳優・高橋健介（30）のサインの上に、佐藤のサインを上