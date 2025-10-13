大分トリニータのホームスタジアム、クラサスドーム大分で施設の魅力を発信するイベントが行われました。 【写真を見る】「クラサスドーム大分」でスタジアムの魅力体感普段見られないトリニータのロッカールーム見学 このイベントはスタジアムの運営会社などが毎年開催していて、今年で5回目です。ドームのホワイエには飲食などおよそ60のブースが並んだほか、階段の