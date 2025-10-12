平成時代に大流行し、令和のこの時代でも再ブレイクしている「ケアベア」。最近そんなケアベアのグッズが、まさかのダイソーで販売されていて、SNSで話題になっています！バラエティショップなどではそこそこ良いお値段で販売されているケアベアグッズですが、ダイソーならではの価格でお手頃！売り切れが早そうですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報【写真左側】商品名：マスコットキーホルダー（ケアベア、フェイス、C