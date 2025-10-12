奪い合いになりそう！「平成時代に大バズり♡」「ブーム再来！」SNSで話題の100均グッズ
商品情報
【写真左側】
商品名：マスコットキーホルダー（ケアベア、フェイス、C）
価格：￥330（税込）
【写真右側】
商品名：マスコット付シュシュ（ケアベア、フェイス、A）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
SNSで話題沸騰中♡平成時代に大流行したケアベアのグッズがダイソーに登場！
最近、まさかのダイソーでケアベアグッズが販売されていて、SNSで話題になっています！ケアベアといえば平成時代に大流行したキャラクターですが、令和のこの時代でも再ブレイクしているとのことで、気になるアイテムを購入してきました。
今回ご紹介するのは、ヘアアクセサリー売り場で見つけたマスコットキーホルダーとシュシュ。どちらもぬいぐるみのような起毛感のある素材で、肌触りが柔らかくなめらかです。
このほかにも、カラーバリエーションとアイテムの種類が豊富に揃っていました！
こちらは『マスコットキーホルダー（ケアベア、フェイス、C）』。価格は330円（税込）です。
ケアベアにもそれぞれ名前があるのですが、こちらは「ウィッシュベア」といいます。ウィッシュベアには、願い事を叶えるお手伝いをしてくれるというストーリーがあります♡
マスコットは手のひらに収まるくらいの大きさのフェイス型で、存在感がありますよ。
ケアベアのお腹に付いているマークと同じデザインのタグが付いているのも、可愛らしさのポイント♡
タグはフェルト素材で、マスコットのふんわりとした雰囲気に合っています。
ボールチェーンの色まで揃えられていて、330円とするには高クオリティだという印象を受けます。
大きめだけど髪をしっかりまとめてくれる！可愛くて実用的なシュシュ
そして、こちらはマスコット付きのシュシュ『マスコット付シュシュ（ケアベア、フェイス、A）』。
少ししかめっ面に見える表情がチャーミングな「グランピーベア」のシュシュです。グランピーベアには、時には不機嫌な気持ちになってもいい、誰かに愛されているということを思い出させてくれる、という素敵なストーリーがあります♡
こちらもマスコットは存在感のある大きさで、とっても可愛いです！
シュシュにしてはサイズがかなり大きめですが、髪の毛が引っ掛かかりにくいなめらかな素材で、髪が細い筆者でも、実用面で特に問題なく使えました。
やわらかいですがしっかりと髪を留められるので、おうち時間でのリラックスタイムやメイク時などにぴったりです！
今回は、ダイソーの『マスコットキーホルダー（ケアベア、フェイス、C）』と『マスコット付シュシュ（ケアベア、フェイス、A）』をご紹介しました。
バラエティショップなどで買うと価格がもっと高いイメージですが、身近なダイソーでお手頃な価格で買えるのは嬉しいかぎりです！
ケアベアが好きな方、懐かしさを感じた方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。