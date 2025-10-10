NY株式9日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均46433.24（-168.54-0.36%） ナスダック22996.57（-46.81-0.20%） CME日経平均先物48845（大証終比：+45+0.09%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は下落しており、４日続落。本日はナスダックも下落している。ＩＴ・ハイテク株は、エヌビディア＜NVDA＞は上昇しているものの、その他の銘柄が利益確定売りに押されているようだ。 前日の取引で