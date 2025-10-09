ニューストップ > 国内ニュース > 2025年1月に起きた大規模な山火事「ロス史上最悪の被害」29歳男を逮… ロサンゼルスで山火事 海外の事件・事故 アメリカ 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン 2025年1月に起きた大規模な山火事「ロス史上最悪の被害」29歳男を逮捕 2025年10月9日 18時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ロス史上最悪の被害」とされる1月の米国での大規模な山火事 この火事に関与した疑いで、現場近くで働いていた29歳男が逮捕された 1月1日の未明、高級住宅街近くの山林に火をつけた疑いが持たれている 記事を読む 関連の最新ニュース ロサンゼルスで山火事 記事時間 2025年1月に起きた大規模な山火事「ロス史上最悪の被害」29歳男を逮捕 記事時間 06/08 10:02 ロサンゼルスで鉛の汚染被害か 大谷翔平も気がかりな状況 記事時間 02/17 08:24 ロス山火事で加速するEV離れの現実「日産リーフを手放します」の声も おすすめ記事 「ほっかほっか亭」、独自フォントは制作者・経緯不詳 50周年機に呼びかけ→情報提供1000件超「ありがたい」 2025年10月9日 20時56分 「ベビーカーは車道だろ」2人組男性から絡まれた…SNS投稿が物議 弁護士に聞く対処法は 2025年10月9日 10時3分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 酒に酔って寝込んだ10代女性に性的暴行をしてスマホで撮影…同級生だった自衛官・大学生・専門学校生の男3人を逮捕 新潟・中央区 2025年10月9日 21時45分 羽鳥慎一、“裏の顔”暴露される「あのピーは何？」「誰が出世する」ゴシップ好きの一面 2025年10月9日 15時57分