2025年1月に起きた大規模な山火事「ロス史上最悪の被害」29歳男を逮捕FNNプライムオンライン

2025年1月に起きた大規模な山火事「ロス史上最悪の被害」29歳男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「ロス史上最悪の被害」とされる1月の米国での大規模な山火事
  • この火事に関与した疑いで、現場近くで働いていた29歳男が逮捕された
  • 1月1日の未明、高級住宅街近くの山林に火をつけた疑いが持たれている
ロサンゼルスで山火事

