世界配信へ向けて動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）が、2021年11月に83歳で亡くなった、占い師・細木数子さんの衝撃の半生をドラマシリーズ化した「地獄に堕ちるわよ」を26年に世界配信する。主人公・細木数子役を、俳優の戸田恵梨香（37）が演じることが発表された。【写真を見る】本格派女優・戸田恵梨香と、テレビ界を席巻した在りし日の細木さんの雄姿細木さんといえば、「アンタ死ぬわよ！」「地獄に堕ちるわよ！」