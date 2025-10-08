One Piece. Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy of Netflix © 2025THE RIVER

巨大クジラのラブーン&灯台守クロッカスをとらえた新画像が登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 実写版「ONE PIECE」シーズン2の画像4枚を紹介している
  • 巨大クジラのラブーンと双子岬の灯台守・クロッカスをとらえたポスター
  • ラブーンの内部を再現したセットや撮影の裏側について語っている
