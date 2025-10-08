10月６日から千葉県内でスタートした日本代表の合宿。７日には南野拓実（モナコ）や久保建英（レアル・ソシエダ）らも合流し、26人全員が揃った。とはいえ、ピッチでトレーニングを行なったのは、前日までに到着していた長友佑都（FC東京）、堂安律（フランクフルト）、田中碧（リーズ）ら13人だけ。左足首の状態が万全でない久保はトレーニングルームに姿を現わさなかった様子で、直近５日のユトレヒト戦でハムストリングを痛