新顔の斉藤光毅に期待感。堅守のパラグアイには大外から果敢に仕掛けたい。両サイドの人選はどうなる？【日本代表】
10月６日から千葉県内でスタートした日本代表の合宿。７日には南野拓実（モナコ）や久保建英（レアル・ソシエダ）らも合流し、26人全員が揃った。
とはいえ、ピッチでトレーニングを行なったのは、前日までに到着していた長友佑都（FC東京）、堂安律（フランクフルト）、田中碧（リーズ）ら13人だけ。左足首の状態が万全でない久保はトレーニングルームに姿を現わさなかった様子で、直近５日のユトレヒト戦でハムストリングを痛めたと現地で報じられた上田綺世（フェイエノールト）はエアロバイクやストレッチなど軽めの調整にとどまった模様だ。
不安要素のある選手は10日のパラグアイ戦を回避し、14日のブラジル戦に照準を合わせることになるだろう。森保一監督もパラグアイ戦では状態の良い選手を優先したメンバーを編成すると見られる。
布陣は４バックの採用もあり得る状況だが、まずはベースの３バックで行くという前提で、左右のウイングバックに目を向けてみたい。左の候補者は前田大然（セルティック）、中村敬斗（S・ランス）、新顔の斉藤光毅（QPR）の３人、右の候補者は堂安、望月ヘンリー海輝（町田）の２人で、伊東純也（ヘンク）と相馬勇紀（町田）は両方で計算できる人材だ。
前述の通り、パラグアイ戦では久保の温存が濃厚で、鎌田大地（クリスタル・パレス）が遠藤航（リバプール）の不在によりボランチに専念し、南野もブラジル戦をより重視するならスタメンから外れる可能性が高い。
となると、堂安や中村、相馬あたりはシャドー要員と位置づけられる可能性が大。中村本人も「僕はウイングバックとシャドーで出ることが多いんで、今回もそのへんかなと考えていますし、出た時に自分のやれることをやればいいかなという感じです」と、どちらで使われても問題ないという。彼と堂安のコンビであれば、２人ともパンチ力あるシュートで敵陣に揺さぶりをかけられるだろう。９月のアメリカ遠征でノーゴールだった日本の攻撃陣の活性化も期待できるだけに、ぜひこの組み合わせで使ってほしい。
この２人がシャドーに回るとなれば、左右のウイングバックは前田、伊東でスタートすることになるかもしれない。前田は９月のアメリカ戦でもこのポジションで先発したが、守備負担が大きすぎて最終ラインに吸収されることが多く、持ち前のスピードを発揮しきれなかった。一方の伊東はシャドーで使われ、輝きを放ったが、やはり代表での本職は右ウイングバック。相手が堅守に定評のあるパラグアイということで、彼の突破力が重要なポイントになる。
爆発的な速さを誇る２人が大外で槍のような鋭さを見せつけることで、日本の得点チャンスも増えてくる。決定力不足の解消の糸口も見出せるのではないか。
相馬が左右のウイングバックのいずれかで出場することも、もちろんあり得る。７月のE-１選手権を見ても分かる通り、彼の局面打開力はアジアレベルをはるかに超えていた。町田でも毎試合のように決定機に絡んでいて、怖さを出せる存在なのは間違いない。彼もシャドーができる人材だけに、森保監督がどこで起用するかは１つの注目点と言っていい。
そして注目の新戦力・斉藤だが、今回は左ウイングバックで出番を与えられるチャンスは少なくなさそうだ。森保監督も「期待するプレーは攻撃で起点になること、相手のゴールに向かって仕掛けていくという部分、個で、チームで連係してというところで、彼のアイデアを出してもらえればいい」と２日のメンバー発表会見で発言していたが、本人も要求に応える意欲は満々。「分かりやすいのは仕掛けだと思う。そこを出していきながら、他の選手との距離感も大事にしていけたらいい」と目をギラつかせていた。
とはいえ、ピッチでトレーニングを行なったのは、前日までに到着していた長友佑都（FC東京）、堂安律（フランクフルト）、田中碧（リーズ）ら13人だけ。左足首の状態が万全でない久保はトレーニングルームに姿を現わさなかった様子で、直近５日のユトレヒト戦でハムストリングを痛めたと現地で報じられた上田綺世（フェイエノールト）はエアロバイクやストレッチなど軽めの調整にとどまった模様だ。
布陣は４バックの採用もあり得る状況だが、まずはベースの３バックで行くという前提で、左右のウイングバックに目を向けてみたい。左の候補者は前田大然（セルティック）、中村敬斗（S・ランス）、新顔の斉藤光毅（QPR）の３人、右の候補者は堂安、望月ヘンリー海輝（町田）の２人で、伊東純也（ヘンク）と相馬勇紀（町田）は両方で計算できる人材だ。
前述の通り、パラグアイ戦では久保の温存が濃厚で、鎌田大地（クリスタル・パレス）が遠藤航（リバプール）の不在によりボランチに専念し、南野もブラジル戦をより重視するならスタメンから外れる可能性が高い。
となると、堂安や中村、相馬あたりはシャドー要員と位置づけられる可能性が大。中村本人も「僕はウイングバックとシャドーで出ることが多いんで、今回もそのへんかなと考えていますし、出た時に自分のやれることをやればいいかなという感じです」と、どちらで使われても問題ないという。彼と堂安のコンビであれば、２人ともパンチ力あるシュートで敵陣に揺さぶりをかけられるだろう。９月のアメリカ遠征でノーゴールだった日本の攻撃陣の活性化も期待できるだけに、ぜひこの組み合わせで使ってほしい。
この２人がシャドーに回るとなれば、左右のウイングバックは前田、伊東でスタートすることになるかもしれない。前田は９月のアメリカ戦でもこのポジションで先発したが、守備負担が大きすぎて最終ラインに吸収されることが多く、持ち前のスピードを発揮しきれなかった。一方の伊東はシャドーで使われ、輝きを放ったが、やはり代表での本職は右ウイングバック。相手が堅守に定評のあるパラグアイということで、彼の突破力が重要なポイントになる。
爆発的な速さを誇る２人が大外で槍のような鋭さを見せつけることで、日本の得点チャンスも増えてくる。決定力不足の解消の糸口も見出せるのではないか。
相馬が左右のウイングバックのいずれかで出場することも、もちろんあり得る。７月のE-１選手権を見ても分かる通り、彼の局面打開力はアジアレベルをはるかに超えていた。町田でも毎試合のように決定機に絡んでいて、怖さを出せる存在なのは間違いない。彼もシャドーができる人材だけに、森保監督がどこで起用するかは１つの注目点と言っていい。
そして注目の新戦力・斉藤だが、今回は左ウイングバックで出番を与えられるチャンスは少なくなさそうだ。森保監督も「期待するプレーは攻撃で起点になること、相手のゴールに向かって仕掛けていくという部分、個で、チームで連係してというところで、彼のアイデアを出してもらえればいい」と２日のメンバー発表会見で発言していたが、本人も要求に応える意欲は満々。「分かりやすいのは仕掛けだと思う。そこを出していきながら、他の選手との距離感も大事にしていけたらいい」と目をギラつかせていた。