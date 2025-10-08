イオン系のスーパーで、都市部のコンビニ跡地などにどんどんと増殖している「まいばすけっと」。どこへ行っても同じような品ぞろえなど、画一的な店舗づくりで買い物が楽しくないとして「虚無のショッピングゾーン」「都民への罰」に加え、「惣菜が壊滅的にまずい」といった酷評も目立つ。【画像】そんなにひどい？ SNS上で嫌われまくっている「まいばすけっと」の店内をじっくり見るしかし今後は、こうした「殺風景スーパー」