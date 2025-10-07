SNSで拡散されたリチャードと思われる動画ハメられたのか、それとも――。公然わいせつの疑いで逮捕された人気アイドルグループ『Aぇ! group』のメンバー・草間リチャード敬太（29）が、10月６日に釈放された。リチャードは10月４日午前５時半過ぎに、新宿区新宿２丁目のビルの出入り口付近で下半身を露出させた疑いがもたれている。目撃者から「下半身を露出している者がいる」と110番通報があり、駆けつけた警察官が身柄を確保し