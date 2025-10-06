日本代表は、10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う。５日に囲み取材に対応した長谷部誠コーチは、まずパラグアイについて、「非常にいいチームで、本当に守備が堅い」と警戒した。「南米予選も非常にいい守備から久しぶりのワールドカップ出場を決めた。チームとしても、国としてもワールドカップに対してのモチベーションがすごく高いチーム。ブラジルと比較しても、下手したらブラジルとやるより