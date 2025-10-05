2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×¤Î¥¯¥í¥ß¤¬ºÆÈÎ♡ ¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»±¤ò¹­¤²¤ë¤È¸÷¤òÆ©¤·¤Æ¥¯¥í¥ß¤È¥Ð¥¯¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ2,178±ß¤Ç¡¢¿Æ¹ü60cm¡£Æü¾ï¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¥¯¥í¥ß¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö ¥¯¥í¥ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118 ¥¯