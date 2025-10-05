バハマ近海に秘密の深海基地が存在し、そこに地球外生命体が居住している可能性があるという。米議員による主張で、海軍関係者が人類の技術限界をはるかに超えた未確認飛行物体を追跡中だそうだ。 【動画】静岡と茨城の上空に〝謎の発光体〟!? 撮影者が証言「ドローンでないことが判明…UFOだと思います」 過去に米政府のUFO隠蔽を告発したこともあるティム・バーチェット下院議員はXにこう綴ってい