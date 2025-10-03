カブスとのWCS3戦目に先発も1回0/3、わずか21球で降板【MLB】カブス ー パドレス（日本時間3日・シカゴ）パドレスのダルビッシュ有投手は2日（日本時間3日）、敵地で行われたカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発したが、2回無死満塁から先制打を許し無念の降板となった。試合中のインタビューでマイク・シルト監督は「初回はバシッとしていたが、（2回は）見ていられなかった」と語った。ダルビッシュは初回、