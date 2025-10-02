妖艶かつクールなキャラを完全再現『「信じられないほどの破壊力…」中国美女トップコスプレイヤー・洛洛子《たくましすぎる圧巻の太ももSHOT》で世界を魅了』が話題を呼んだ、洛洛子がインスタグラムを更新。スマートフォン向けアプリRPG『勝利の女神：NIKKE』のキャラクター「D：キラーワイフ」に扮した最新ショットを公開。精巧な衣装と挑発的なポージングで、ファンの注目を一身に集めている。「D：キラーワイフ」といえば、冷