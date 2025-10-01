東京・池袋署で9月30日、暴力団組員の34歳の男が逮捕された。男は不良少年グループに対し、暴走行為を指示した疑いが持たれている。少年らが信号無視を行い、警察を挑発する姿も確認されている。警視庁はグループのメンバー24人中22人を摘発した。暴力団組員が少年グループに暴走行為を指示か東京・池袋署で9月30日午前8時過ぎに撮影されたのは、 眉間に深いシワを寄せたまま歩く男の姿だ。男は自身の支配下である不良少年グループ