トランプ大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9月30日、10月10日発表の今年のノーベル平和賞に自身が選ばれなければ「米国への大きな侮辱だ」と述べた。大統領就任後、5月に起きたインドパキスタンの武力衝突を停戦仲介するなど「七つの戦争を終わらせた」と従来の主張を繰り返した。南部バージニア州の基地で実施した米軍幹部らへの演説で語った。トランプ氏は1期目から平和賞を切望してきた。演