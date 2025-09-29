全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木・足利のワイナリー『Cfa Backyard Winery』です。親子で手がける世界を見据えた日本の新しいワイン狭い入口を入ると、迎えてくれたのは可愛らしい女性だ。ここは足利市で75年続く清涼飲料水の会社が立ち上げたワイナリー。家業の傍ら、ワインのコンサルティングをしていた父の増子敬公さんと長女の春香さん、そこに次女・和香さんも加