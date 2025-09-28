±±µÏ»Ô¤Ç27Æü½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 27Æü¸á¸å3»þÈ¾²á¤®¡¢±±µÏ»ÔÌîÅÄ¤ÎÂçÄÅÎ±Èþ»Ò¡Ê76¡Ë¤µ¤ó¤Î²È¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤â¾Æ¼º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÄÅ¤µ¤ó¤Ï40Âå¤ÎÂ©»Ò¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤Ï²Ð»ö¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ÇÄ«¤«¤éÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é28Æü¸áÁ°¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡