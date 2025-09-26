（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1−4−8、代表原本憲一氏）は、9月26日に大阪地裁へ自己破産を申請した。申請代理人は野中信孝弁護士（AZ MORE国際法律事務所）ほか2名。当社は、2010年（平成22年）5月創業、2012年（平成24年）5月に法人改組されたアミューズメント施設の運営業者。クレーンゲームやカプセルトイなどを設置したゲームセンターや、キッズ