前橋市の小川晶市長は、市幹部職員である既婚男性と複数回にわたりホテルを訪れていたとの週刊誌報道を受け、9月24日の記者会見で事実を認めて謝罪したと報じられています。報道によると、小川市長は10回以上ホテルに行っていたことを認めつつも、あくまで打ち合わせや相談が目的であり、男女関係はなかったと釈明したといいます。では、一般的に離婚裁判で、異性とホテルに入れば「男女関係があった」とみなされるのでしょうか。