¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²¼Ìð°ìÎÉ¤ÎÀµÄ¾¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·Æ°²è¡ÖÊüÁ÷·ã¸º¤·¤¿Îò»Ë·ÏÈÖÁÈ¤Î¿ô¡¹¡ª¤½¤ÎÎ¢»ö¾ð¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ú¾×·â¡Û¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Îò»ËÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¼¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎ¢»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê?!¡×¤ä¡Ö¶Ã¤­¤â¤â¤ÎÌÚ20À¤µª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¶µÍÜÈÖÁÈ¤¬Ì±Êü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨