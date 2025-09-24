ペルーが購入予定のF-16ブロック70。画像はスロバキア空軍のもの（画像：スロバキア空軍）乗りものニュース

ペルー空軍にF-16C/Dの購入を要請 対麻薬組織にも対応か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米国防総省は26日、ペルー政府からのF-16C/D購入に関する要請を承認した
  • ペルー空軍は現在、空軍戦力の近代化を進めており、12機の購入を要請
  • F-16のような本格的なジェット戦闘機を導入するのは今回が初めてとなる
記事を読む

  • アメリカ海軍のP-8A「ポセイドン」海洋哨戒機。これまでこのカテゴリーの機体は対潜哨戒機と呼称されていたが、任務の多用途性から海洋哨戒機に改められた（アメリカ海軍）。
    お高いんでしょ！「米製ジェット哨戒機」シンガポールが採用 高性能だけが理由じゃない 小国ならではの事情とは 2025年9月19日 15時12分
  • 中部空港（乗りものニュース編集部撮影）。
    「サイズ感バグる」中部空港に”異形の激レア巨大機たち”降臨 他機とのサイズの違いに驚嘆の声 2025年9月17日 16時12分
  • ダクト付きジェットエンジン業界の将来展望：2031年までに67690百万米ドルに達すると見込まれる
    ダクト付きジェットエンジン業界の将来展望：2031年までに67690百万米ドルに達すると見込まれる 2025年9月22日 13時0分
  • ベトジェット、米越間の国交回復30周年の節目に初のボーイング機導入を記念する式典を開催
    ベトジェット、米越間の国交回復30周年の節目に初のボーイング機導入を記念する式典を開催 2025年9月22日 17時30分
  • ＪＡＬとＡＮＡの航空機
    航空機大型エンジンの試運転施設、ＪＡＬとＡＮＡなど３社が国内初の設置検討…成田空港など候補地 2025年9月18日 5時0分

