写真：メンバー3人が集合した写真に加え、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のソロショットも！さらに大森元貴はオフショットを投稿 Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）がアニバーサリーベストアルバム『10』のConcept Photo以来、約6カ月ぶりとなるあらたな“Artist Photo”を突如公開。フォーマルなブラックスーツでキメる3人の姿にJAM’S（ジャムズ／Mrs. GREEN APPLEファンネ&#1254