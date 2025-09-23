記憶を定着させるには、何をすればいいか。医師の和田秀樹さんは「手は『第二の脳』と言われるように5本の指から手首まで多くの神経細胞が集まり、それが脳にリンクしている。作家がそうであるように、自分で極めたいテーマやニュース的な情報を書き留めたりすることで、専門的な知識が増えたり、ビジネスの場で必要な情報をすぐに脳から取り出せたりする状態になる」という――。※本稿は、和田秀樹『70歳からの老けないボケない