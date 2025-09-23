宮城県栗原市議会で議長からの議場外への退去要求に応じなかったとして、宮城県警栗原署は２２日、栗原市、無職の男（７７）を不退去容疑で現行犯逮捕した。脱帽しない場合には退去するよう議長から再三求められたが拒否したという。発表によると、男は同日午前１０時５５分頃から市議会の傍聴席で、議長から退去するよう複数回要求されたにもかかわらず、退去しなかった疑い。「行為はしていません」と容疑を否認しているとい