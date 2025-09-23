愛知県豊橋市、同田原市、静岡県湖西市は共同で、衛星画像とＡＩ（人工知能）を活用した水道管の漏水調査を導入した。豊橋市によると、県内での導入は豊田市に続いて２例目という。豊橋市上下水道局によると、同市の水道管総延長は２０２３年度末時点で２２６３キロ。このうち３６・８９％が、法律で定められた４０年の耐用年数を超えている。従来の調査は、アスファルトの道路上に音聴機をあて、水道管を流れる水の音を聴い