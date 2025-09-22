YouTubeチャンネルで人気のウーバー配達員・せーけんわーるどさんが、「Uber閑散期っぽい単価になってきた…一部マックではビニール袋廃止の声も？」と題した動画を公開。自らの配達実態をリアルにレポートしながら、ウーバーイーツを取り巻く変化や配達員目線での課題について語った。 動画は9月中旬の配達現場からスタート。「今日はこれから9月の中旬ですね。