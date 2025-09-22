宇都宮市宇都宮市の宇都宮文星女子高の50代女性教諭が、1年生の生徒1人に「私の奴隷」などと発言し、約1カ月の出勤停止処分を受けていたことが22日、高校への取材で分かった。教諭は「深い意味はなくつい使ってしまった」と話している。高校によると、教諭は6月上旬、机を移動させる指示に従わなかった生徒に「今日から私の奴隷ね」と発言。その後も複数回にわたって同様の発言を繰り返しており、授業後にこの生徒にだけ掃除す