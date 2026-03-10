宇都宮地裁栃木県真岡市の自宅で2023年、自宅に火を付けて同居する男性＝当時（67）＝ら2人を死傷させたとして殺人と殺人未遂、現住建造物等放火の罪に問われた無職金子誠被告（92）の裁判員裁判で、宇都宮地裁は10日、懲役17年（求刑懲役18年）の判決を言い渡した。弁護側は殺意を否認し殺人と殺人未遂の罪について無罪を主張したが、古玉正紀裁判長は判決理由で、2人が自宅2階にいる可能性が高いことを認識していたとし「死