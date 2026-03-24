株式会社ナックが展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」は、水道法改正により2026年4月からPFASに対する検査が義務化されることを受け、プレス向け説明会を開催しました。■2026年4月からPFASに対する検査が義務化近年、人体への蓄積が指摘される有機フッ素化合物「PFAS」が世界的に問題視されています。日本でも一部地域の水道水や地下水、河川などから検出されました。それを受け、2026年4月より水道法が改正。PFASへ