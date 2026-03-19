鮫島彩さんが語る、地方出身だからこそ感じる想い元なでしこジャパン（日本女子代表）の不動の左サイドバックとして、W杯優勝やロンドン五輪銀メダル獲得に貢献してきた鮫島彩さん。引退後の2年間で見えてきた「現在地」と「思い描く夢」とはどんなものだろうか。独占インタビューでその熱い思いを告白した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・砂坂美紀／全4回の最終回）◇◇◇鮫島さんの情熱は“女子サッカ