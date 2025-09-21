街が煌めくホリデーシーズンに、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルから「Christmas Collection 2025」が登場。今年は“Dear You ～大切な人へのメッセージ～”がテーマ。クリームを纏ったもみの木ショートケーキや、大人のチーズ＆ショコラケーキ、シュトーレン、そして華やかなテイクアウトフードまで。大切な人へ想いを届ける