ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで贈る心温まるクリスマスケーキ

街が煌めくホリデーシーズンに、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルから「Christmas Collection 2025」が登場。今年は“Dear You ～大切な人へのメッセージ～”がテーマ。クリームを纏ったもみの木ショートケーキや、大人のチーズ＆ショコラケーキ、シュトーレン、そして華やかなテイクアウトフードまで。大切な人へ想いを届ける、心温まるクリスマスを演出します。

華やかに彩るクリスマスケーキ

スパークリングスノーショートケーキ

今年の注目は、もみの木を模した「スパークリングスノーショートケーキ」。ジューシーないちごや酸味の効いたクリーム、ふんわりスポンジで仕上げられ、4号6,372円・5号7,452円（早割価格あり）。

プルミエール・レットル​

また「プルミエール・レットル」（7,776円）はチーズチョコレートテリーヌや赤ワインで煮たドライフルーツが贅沢に重なり合う一品。

大切な人へのメッセージを添えて楽しみたい特別なケーキです。

【トマト&オニオン】秋限定♡ハーゲンダッツ入り贅沢デザートが登場

深まる味わい♡シュトーレン＆フード

シュトーレン

抹茶シュトーレン

チョコレートシュトーレン

クリスマスに欠かせないシュトーレンは3種（各3,456円）。ラム酒漬けドライフルーツたっぷりの定番、栗やあんこを包み込んだ抹茶、チョコレートとブランデー香る大人な味わい。

ローストチキンとトリュフ

アンティパストボックス

キャビア

サーモングラブラックス​

さらにテイクアウトフードも豪華♪

ローストチキンとトリュフ（18,360円）、アンティパストボックス（5,184円）、キャビアやサーモングラブラックス（各4,428円）など、家族や友人との集まりを一層華やかに彩ります。

ラグジュアリーホテルで楽しむ特別な聖夜

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの「Christmas Collection 2025」は、スイーツもフードも想いを届けるラインナップ。

さらに「メロディア」「チャイナシャドー」「風音」でのクリスマスディナーコースも用意され、特別な夜を美食で彩ります。早割や台数限定商品もあるので、ご予約はお早めに。

心に残るひとときを、大切な人と分かち合ってみてはいかがでしょうか。