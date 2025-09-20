東京世界陸上陸上ファンにとって、ほっと胸をなでおろすニュースが飛び込んできた。陸上世界選手権東京大会（国立競技場）の女子3000メートル障害決勝で転倒し、途中棄権した2021年東京五輪金メダリスト、ペルース・チェムタイ（ウガンダ）。容体が心配され、一部メディアによると回復していると伝えられたが、ウガンダ陸連が正式に「順調に回復している」と発表し、近影も掲載した。17日に行われた決勝。バックストレートで悲