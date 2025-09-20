東京世界陸上

陸上ファンにとって、ほっと胸をなでおろすニュースが飛び込んできた。陸上世界選手権東京大会（国立競技場）の女子3000メートル障害決勝で転倒し、途中棄権した2021年東京五輪金メダリスト、ペルース・チェムタイ（ウガンダ）。容体が心配され、一部メディアによると回復していると伝えられたが、ウガンダ陸連が正式に「順調に回復している」と発表し、近影も掲載した。

17日に行われた決勝。バックストレートで悲劇は起きた。先頭集団を走っていたチェムタイの左膝が、障害に触れた。バランスを崩して激しく転倒し、ぐったりして動けず。救護スタッフが駆け付け、担がれてコース外に。悪夢の途中棄権となり、担架に乗せられて退場した。

地元メディアによると、チェムタイは病院に緊急搬送され、精密検査を実施。ウガンダ陸連関係者は「現在、治療中で容体の詳細は後日公表する」とし、一部メディアは「回復」と伝えていたが、はっきりとした発表はなかった。

しかし、レースから3日経った20日夜、ウガンダ陸連公式Xは1枚の写真をアップ。そこにはカメラに笑みを見せるチェムタイの姿があった。右半身を松葉づえで支えているものの、しっかりと立っており、表情は明るい。「素晴らしいニュース」として情報が紹介された。

「ペルース・チェムタイはハードルでの痛ましい転倒から順調に回復しています。彼女の精神力は強く、回復に集中しています。彼女の順調で早い復帰を祈っています！」。多くの陸上ファンが心配していたが、大会最終盤にうれしいニュースとなった。



（THE ANSWER編集部）