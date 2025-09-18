陸上世界選手権東京大会第6日男子400メートル決勝（2025年9月18日国立競技場）男子400メートル決勝が行われ、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が44秒62を記録し、この種目で日本勢過去最高の6位に入った。1991年東京大会の高野進の7位を上回った。国立競技場に雨が降り注ぐ中、中島は大外の9レーンから発スタート。最後の直線に入ると一気に加速し、順位を上げた。死力を尽くしたレース後は濡れたフ