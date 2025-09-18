Mrs. GREEN APPLEのメンバーがりんご農家に扮した姿のレトロ調ポスターも各所に掲出予定 爽やかな風が吹き抜けるように、青リンゴの季節がやってきました。シャキッと弾ける酸味、じんわり広がる甘み……。 そんな青リンゴの魅力をもっと知ってほしいと、日本を代表する2つの産地・青森県と長野県がタッグをを結成。そして今回、その魅力を伝える「グリーンアップル大使」として、国民的人気バンド・Mrs.